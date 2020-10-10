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وفد من "الجهاد الإسلامي" يزور مؤسسة القدس الدولية ببيروت

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 11:06 - 10 أكتوبر 2020
وفد الجهاد الاسلامي في زيارة لمؤسسة القدس الدولية في بيروت وفد الجهاد الاسلامي في زيارة لمؤسسة القدس الدولية في بيروت
تقارير
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زار وفد من "حركة الجهاد الإسلامي"، ضم عضو المكتب السياسي الأستاذ عبدالعزيز الميناوي، وممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا، مؤسسة القدس الدولية في مقرها الرئيس في بيروت، والتقى المدير العام للمؤسسة الأستاذ ياسين حمود ومسؤول العلاقات الخارجية الأستاذ علي يونس.

وقد بحث الوفد الأوضاع الفلسطينية والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية لا سيما أوضاع مدينة القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، وأكد الطرفان على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة كل المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، والاستمرار بالمقاومة حتى تحرير فلسطين.

وأدان المجتمعون تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكدين على محورية القضية الفلسطينية في الأمة العربية والإسلامية، داعين شعوب الأمة إلى رفض كل خطوات التطبيع لأنها تشكل ضررا على الأمة بأكملها.

وقدم مدير عام المؤسسة عرضا للأعمال التي تقوم بها المؤسسة في تأمين صمود المقدسيين وتوفير الدعم اللازم لهم على المستويات كافة، بالإضافة إلى دورها في تعزيز حضور قضية القدس في وجدان الأمة ونجاحها في جمع أقطاب الأمة وأحزابها وحركاتها وشخصياتها كافة على منبر القدس.

وقد أثنى وفد حركة الجهاد الإسلامي على جهود مؤسسة القدس الدولية في حراكها السياسي والإعلامي والشعبي لنصرة قضية القدس والمسجد الأٌقصى، وأكد الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق بينهما للعمل المشترك خدمة للقدس وأهلها.

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