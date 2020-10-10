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"منظمة الجبهة" تعلن حالة الطوارئ في السجون وتحدد موعد معركة الاضراب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:54 - 10 أكتوبر 2020
الاضراب عن الطعام الاضراب عن الطعام
تقارير
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أعلنت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال الإسرائيلي حالة الطوارئ في صفوف أفرادها داخل السجون كافة احتجاجًا على استمرار عزل الأسير القائد وائل الجاغوب.

وأكدت المنظمة أنها ستشرع عن بدء معركة الاضراب عن الطعام يوم غدِ الاحد بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي منحتها المنظمة لإدارة مصلحة السجون.

وشددت المنظمة أن الاضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد يصل إلى 3 أشهر متواصلة.

وأشارت المنظمة إلى أنها ستعلن عن برنامج نضالي متكامل لمعركتها مع السجان، والتي من المتوقع أن تشمل كافة الرفاق ومعهم عشرات الأخوة والمجاهدين.

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