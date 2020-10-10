حريق ضخم في حطة مترو بالعاصمة طهران

اندلع حريق ضخم في محطة مترو الواقعة غرب العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم السبت دون ان يسفر الحريق عن عن إصابات في الأرواح.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية نقلا عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية في العاصمة، مجتبى خالدي، أن الحريق حصل في الساعة 7.45 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان.

وأضاف مجتبى قائلا: إن "الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار ولكنه لم يذكر بشكل فوري سببه".