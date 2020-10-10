ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

حريق ضخم في حطة مترو بالعاصمة طهران

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 09:58 - 10 أكتوبر 2020
حريق في ايران حريق في ايران
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اندلع حريق ضخم في محطة مترو الواقعة غرب العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم السبت دون ان يسفر الحريق عن عن إصابات في الأرواح.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية نقلا عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية في العاصمة، مجتبى خالدي، أن الحريق حصل في الساعة 7.45 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان.

وأضاف مجتبى قائلا: إن "الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار ولكنه لم يذكر بشكل فوري سببه".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات