صور: عودة الدراسة لطلبة الثانوية العامة بغزة في ظل انتشار كورونا

يبدأ نحو 30 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة "التوجيهي" في قطاع غزة صباح اليوم السبت بالتوجه إلى مدارسهم لأول مرة بعد تأجيل استمر أكثر من شهر بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في القطاع.

وأفاد مصور "وكالة فلسطين اليوم" أن طلبة الثانوية العامة توجهوا صباح اليوم السبت لمدارسهم وفقًا لإجراءات السلامة والوقاية الصحية.

وأشار إلى أن الطلبة التزموا بإجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد بين الطلبة، مبينًا أن هناك التزام عام بتلك الإجراءات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن جهوزيتها الكاملة لاستئناف تدريس طلبة الثانوية العاملة كمرحلة أولى من مراحل العودة الآمنة للمدارس، عقب توقف الدراسة الطارئ في أب الماضي نتيجة فيروس كورونا.

وقال الوزارة في بيانٍ إنها أعدت بالتعاون مع وزارة الصحة دليلًا كاملًا يتضمن إجراءات صحية وتعليمية دقيقة، لاستئناف التدريس بشكل آمن وواقي ويحمي الطلبة من فيروس كورونا.









