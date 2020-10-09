إستشهاد أحد مجاهدي "القسام" بحدث عرضي في رفح

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الجمعة، أحد مجاهديها ارتقى في حادث عرضي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونعت الكتائب في بيان لها، الشهيد القسامي صهيب الخطيب من رفح الذي توفي إثر حادث عرضي.
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