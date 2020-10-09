ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إستشهاد أحد مجاهدي "القسام" بحدث عرضي في رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:26 - 09 أكتوبر 2020
أحد شهداء القسام أحد شهداء القسام
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الجمعة، أحد مجاهديها ارتقى في حادث عرضي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونعت الكتائب في بيان لها، الشهيد القسامي صهيب الخطيب من رفح الذي توفي إثر حادث عرضي.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات