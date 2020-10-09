رضوان: قضية الأسير ماهر الأخرس على سلم أولويات المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس، د. إسماعيل رضوان، أن الاعتقال الإداري التعسفي الذي ينتهجه الاحتلال ضد الأسرى "مخالف للقوانين والمبادئ الدولية"، منتقدًا صمت العالم بأسره وعدم تحريك أي ساكن إزاء هذه السياسة.

وقال في كلمة له خلال ندوة رقمية عن الاسرى: "قضية الأسرى على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم، وسنظل أوفياء للأسرى جميعًا"، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس.

وطالب رضوان، بضرورة الإسراع في إطلاق سراح الأخرس، وإنهاء ما يُسمى الاعتقال الإداري المخالف للقانون الدولي، داعيًا كل الأطراف الدولية وخاصة منظمات حقوق الإنسان لضرورة التدخل العاجل للإفراج عن الأخرس الذي دخل مرحلة الخطر.

وشدد على أن "المنطقة ستكون في حالة عدم استقرار إذا استمر الاحتلال في اعتداءاته على الأخرس وإخوانه الأسرى"، منبّهًا إلى ضرورة استمرار الحملات المساندة للأسرى وعلى رأسهم الأخرس.

وأشار إلى استمرار التواصل مع الجهات الداعمة لقضية الأسرى، داعيًا السلطة للقيام بدورها نصرة لقضية الأخرس وزملائه الأسرى وتدويل قضيتهم وملاحقة قادة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية.