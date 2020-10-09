ترامب: أشعر بوضع صحي أفضل مما كنت عليه بالسابق

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب اليوم الجمعة، إنه يشعر بوضع صحي أفضل مما كان عليه قبل نحو أسبوعين، مؤكداً أنه "لا يتناول أي دواء حالياً".

وأضاف ترمب في حديث إذاعي: "سألتقي الأطباء اليوم لبحث تطورات إصابتي بفيروس (كورونا)"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن ترامب، سيجري فحصاً جديداً لفيروس (كورونا).

وأكد في بيان له، أن ترامب لن يختلط بالجمهور، إذا ثبت أنه مازال ناقلاً للعدوى، مضيفاً أن طبيبه يعتقد أنه سيكون جاهزا للمشاركة في تجمع انتخابي يوم السبت.

وأعلن البيت الأبيض أواخر الأسبوع الماضي، إصابة ترامب بفيروس (كورونا) قبل أن يدخل المستشفى يوم الجمعة الماضية.

وخرج ترامب من المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، وعاد إلى البيت الأبيض، بالرغم من عدم إعلان شفائه بشكل كامل من الفيروس.