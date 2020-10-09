نتنياهو يسعى لجلب 2000 اثيوبي إلى فلسطين المحتلة

أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، عزمه جلب ألفي يهودي من إثيوبيا، وذلك في إطار "قانون عودة اليهود" المزعوم.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه بحث مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، خلال اتصال هاتفي، بعض القضايا الإقليمية، وأبلغه عزمه جلب ألفي يهودي إثيوبي إلى فلسطين المحتلة، الأمر الذي قبله الأخير.

وأضاف أن "نتنياهو أطلع آبي أحمد على اعتزامه جلب حوالي 2000 من الفلاش مورا (يهود من أصل إثيوبي) المتواجدين في أديس أبابا، وغوندار، التزاما بمواصلة قدوم يهود إلى إسرائيل".

وتابع أن "رئيس الوزراء الإثيوبي أبلغ نتنياهو بأنه لا يعارض ذلك، وأن هذا الأمر يمثل العلاقات المميزة".

وأشار البيان إلى أن نتنياهو وآبي أحمد "بحثا خلال اتصالهما كذلك، إمكانية تعميق التعاون الزراعي، والمساعدات لإثيوبيا".

وأطلقت سلطات الاحتلال شارة السماح ليهود إثيوبيا بالهجرة إلى فلسطين المحتلة عام 1975، وقررت آنذاك، أن ما يسمى "قانون العودة" المزعوم ينطبق عليهم أيضا.