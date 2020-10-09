الشعبية تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأكّدت الجبهة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنّ هذه العقوبات الإجرامية ورغم تأثيراتها على الاقتصاد الإيراني، إلّا أنّ إيران قادرة على الصمود في وجهها وافشال أهدافها في اجهاض دورها المحوري المقاوِم والرافض للكيان الصهيوني وللمخططات الأمريكيّة في المنطقة.



وشدّدت الجبهة على أنّ العقوبات الجديدة هي جزء من سياسة أمريكيّة ثابتة إزاء كل القوى والأطراف المناهضة للسياسات والمخططات الأمريكيّة في المنطقة خدمةً لمصالح الكيان الصهيوني، وهي في هذه اللحظة يستهدف منها ترامب تعزيز أوراقه الانتخابيّة.



وأعربت الجبهة في ختام بيانها عن تضامنها ووقوفها مع الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة في مواجهة هذه العقوبات الأمريكيّة.

