وفاة 11 لبنانياً وإصابة 1426 بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

اعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 1426 ​​حالة​​ جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 51170 حالات".

اعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 1426 ​​حالة​​ جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 51170 حالات".

وأوضحت في بيانها اليوم الاربعاء، أنّه "تمّ تسجيل 1405 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​​الساعات​​ الـ24 الماضية، و21 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل11 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 450".

ذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 647، من بينها 172 في العناية المركّزة".