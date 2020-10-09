ضابط إسرائيلي كبير: فرص التصعيد مع غزة تزداد والضفة قنبلة ستنفجر

رأى "درور شالوم" رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية بالاحتلال "أمان" أن فرص الوصول لجولة تصعيد جديدة في غزة تزداد.

وذكر شالوم في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنّ "انهيار السلطة الفلسطينية يعتبر تهديداً كبيراً "لإسرائيل"، زاعماً أن الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية سببه استعداد الجيش، والوضع الاقتصادي الذي ما زال طبيعياً ولم ينهار كثيراً بالإضافة إلى التنسيق الأمني.

وبحسب "شالوم" فإن انهيار السلطة قد لا يحدث صباح الغد، ولكنها قنبلة موقوتة، وقد تنهار بعد رحيل أبو مازن، ولا يجب تجاهل هذا التهديد، وقال "إن تقوية السلطة الفلسطينية هي مصلحة أمنية إسرائيلية".

وذكر "شالوم" أن التوتر على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة مع حزب الله كبير جداً، مضيفاً أن إيران تستطيع تصنيع قنبلة ذرية في غضون عامين إن أرادت ذلك،

وأكد أنه يشعر بقلق كبير من حصول إيران على قنبلة ذرية لأن ذلك سيؤثر على كافة الحركات التي تحصل على الدعم من إيران وسيشجعها على مهاجمة "إسرائيل".

وأضاف "درور شالوم" أن شعبة "أمان" العسكرية قامت بدراسة شخصية حسن نصر الله ويحيى السنوار وقادة إيران، وكذلك قامت بدراسة البيئة المحيطة لأولئك القادة، وحول سوريا يقول "شالوم" إنهم لم يعرفوا بقيام النظام السوري ببناء موقع نووي على مدار ٧ أعوام منذ عام ٢٠٠٠ حتى قامت الطائرات الإسرائيلية بقصفه عام ٢٠٠٧.

وحول التطبيع مع الإمارات والبحرين يقول "درور شالوم" إن الكراهية "لإسرائيل" ما زالت موجودة لدى الشعوب العربية.

وأضاف أن "إسرائيل" تحاول عبر هذه الاتفاقيات تحسين الأوضاع في الدول العربية حتى لا ينفجر الغضب الشعبي العربي بوجه "إسرائيل".