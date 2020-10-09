وفاة 12 إسرائيلياً وإصابة 1794 بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

توفي 12 شخصا وتم تشخيص 1794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في "إسرائيل"، منذ منتصف الليلة الماضية، وحتى الساعة 4 من عصر اليوم الجمعة.

وجاءت هذه النتائج بعد إجراء 24727 فحصا للكشف عن الفيروس، تم إجراؤها.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد المتوفين بسبب الفيروس في البلاد، إلى 1886.

ومنذ بدء الجائحة، تم تشخيص إصابة ما مجموعه 287858 شخصًا بالفيروس، فيما وصل عدد الإصابات النشطة، إلى 60722.

ومن بين المُصابين الذين يمكثون في المستشفيات للعلاج، هناك 860 مصابا بحالة حرجة، من بينهم 241 يخضعون للعلاج بمساعدة جهاز التنفس الاصطناعي، وحالة 292 مُصابا تعتبر متوسطة.

والأسبوع الماضي، سجّلت إصابة 30 ألفًا بكورونا، بتراجع 26% عن الأسبوع الذي سبقه.

وأمس، الخميس، قال مسؤولون رفيعون في المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا ("كابينيت كورونا") إنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لن "يسرع في إصدار أوامر لتسهيلات في الإغلاق، بسبب الخشية من إعادة تفجّر الفيروس من جديد"، بحسب ما ذكرت "القناة 13".

ومع ذلك ألمح مسؤولون إلى تسهيلات قريبة، بسبب تراجع نسب الإصابة بالفيروس. ومن هذه التسهيلات توسيع نطاق عمل المواصلات العامة بدءًا من الأحد المقبل.

ومن المقرّر أن يُعقد اجتماع لـ"كابينيت كورونا" الأسبوع المقبل، ويتوقع أن التسهيلات الجديدة ستكون مرتبطة بالأساس بالمصالح التجارية الصغيرة.