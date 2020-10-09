السجن 64 عاما لعصابة "صراف حي الجزيرة" في السعودية.. ما التهم المسندة إليهم؟!

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاما بحق منتسبي عصابة "حي الجزيرة" بلغ مجمل مددها 64 عاما وقضت بمصادرة أموال كانت بحوزتهم.

وأشار المصدر إلى أن نتائج مرافعة النيابة أسفرت عن إصدار أحكام بحق الجناة تقضي بـ"إدانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل في مجملها إلى 64 عاما، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يقدر بـ700 ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بـ(مليون وأربعمائة ألف ريال) ومصادرة المركبات المستخدمة".

وأضاف: "التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض، عصابة مكونة من 11 شخصا من جنسيات مختلفة".

ولفت إلى أن "العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة".