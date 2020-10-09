ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

السجن 64 عاما لعصابة "صراف حي الجزيرة" في السعودية.. ما التهم المسندة إليهم؟!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:12 - 09 أكتوبر 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاما بحق منتسبي عصابة "حي الجزيرة" بلغ مجمل مددها 64 عاما وقضت بمصادرة أموال كانت بحوزتهم.

وأشار المصدر إلى أن نتائج مرافعة النيابة أسفرت عن إصدار أحكام بحق الجناة تقضي بـ"إدانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل في مجملها إلى 64 عاما، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يقدر بـ700 ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بـ(مليون وأربعمائة ألف ريال) ومصادرة المركبات المستخدمة".

وأضاف: "التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض، عصابة مكونة من 11 شخصا من جنسيات مختلفة".

ولفت إلى أن "العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات