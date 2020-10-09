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حسين الشيخ ينفي وجود وساطات بين السلطة و الاحتلال بشأن اموال المقاصة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:11 - 09 أكتوبر 2020
حسين الشيخ حسين الشيخ
تقارير
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كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم الجمعة، حقيقة وجود وساطات بين السلطة و"إسرائيل" فيما يتعلق بأموال المقاصة.

وقال الشيخ، في تغريدة على "تويتر": "لا يوجد أي وساطة بيننا وبين إسرائيل في موضوع المقاصة، ولم نطلب تدخل أحد".

وأكد الشيخ أن "الأخبار المتداولة غير صحيحة".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض منذ أوائل حزيران/يونيو الماضي، استلام أموال المقاصة من "إسرائيل"، بسبب نية "تل أبيب" الإعلان عن مخطط لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة، حيث رواتب موظفيها، بنسبة 50% منذ أوائل تموز/يوليو الماضي.

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