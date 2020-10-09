الشيخ خضر عدنان يستهجن حالة الصمت الشعبي و الدولي تجاه اضراب الاسير الاخرس

استهجن الشيخ خضر عدنان، القيادي في الجهاد الاسلامي حالة الصمت الشعبي و الرسمي الفلسطيني، و العربي و الدولي تجاه قضية الأسير ماهر الاخرس، الذي يعاني اوضاعاً صحية خطيرة جراء اضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال.

الشيخ خضر عدنان في كلمة له عقب صلاة الجمعة في مقر الصليب الاحمر في جنين، حيث يعتصم مع عشرات المواطنين تضامناً مع الاسير الاخرس أدان عدم تدخل المؤسسات الدولية و مؤسسات حقوق الانسان مع قضية الاسير ماهر الاخرس، الذي يصارع الموت و يرفض الاستسلام من اجل الكرامة و نيل الحرية.

كما تحدث الشيخ خضر عدنان عن سياسة قطع الرواتب الخاصة بالأسرى، لا سيما من قبل البنك العربي موجهاً حديثه للرئيس عباس قائلاً: " أنت قصرت في حق الاسرى، فهم ليسوا متسولين لا هم و لا ذويهم، و أن وقفاتنا قرب البنك العربي في رام اله ليست استجداء للمال بل لنقول ان كل هذا المال بيد هذه الشركات غير مبارك لأنه يمتلي بالاملاءات الاسرائيلية".

و يخوض الاسير ماهر الاخرس اضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ 75 على التوالي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي تستهدف المئات من أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين".