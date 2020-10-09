تطبيقات يجب عليك حذفها فوراً من هاتفك

انتشر تحذيراً جديداً بعد أن أزالت غوغل أكثر من 240 تطبيق "أندرويد" مخالفة لقواعدها الصارمة.

ويأتي التحذير هذه المرة عبر فريق الأمن في White Ops، الذي اكتشف أكثر من 240 تطبيقا يمطر المستخدمين بإعلانات متطفلة وغير مرغوب فيها.

وقد لا يبدو هذا خطيرا، ولكن التطبيقات انتهكت قواعد غوغل الصارمة من خلال عرض الإعلانات، التي تعتبر خارج السياق. حتى أن البعض تمكن من الاستيلاء على الشاشة الكاملة للهاتف الذكي للمستخدمين.

وأطلقت White Ops على هذا التحقيق اسم "RAINBOWMIX" مع مجموعة متنوعة من التطبيقات، التي جمعت أكثر من 14 مليون عملية تنزيل، وفي ذروتها كان لديها أكثر من 15 مليون ظهور للإعلان يوميا.

والتطبيقات كانت في الغالب مقنعة على أنها ألعاب منخفضة الجودة، قادرة على تجاوز الأمان باستخدام تكتيك يسمى الحزم.

كما توضح White Ops، أن "الخلل هو برنامج يوفر القليل من المساحة ويخفي الحمولة النهائية".

والآن، حُظرت جميع التطبيقات المخالفة بواسطة غوغل، ما يعني أنه لا يمكن تنزيلها على أجهزة جديدة.

ومع ذلك، إذا كنت قد قمت بتثبيتها، فلا يزال من الممكن أن يُرسل إليك رسائل غير مرغوب فيها من خلال الإعلانات، التي يجني عبرها لصوص الإنترنت مبالغ ضخمة من المال.

ويمكن العثور على القائمة الكاملة للتطبيقات هنا. وإذا كان لديك أي منها على هاتفك، نوصيك بمتابعة غوغل وحذفها على الفور.

وأعلنت غوغل لأول مرة عن مبادرتها لحظر التطبيقات، التي تعرض إعلانات خارج السياق، في فبراير.

وتُعرِّف الشركة الإعلانات التخريبية على أنها إعلانات تُعرض على المستخدمين بطرق غير متوقعة، بما في ذلك إضعاف قابلية استخدام وظائف الجهاز أو التدخل فيها.

وشهدت التغييرات حظر 600 تطبيق في الشهر الأول وحده.