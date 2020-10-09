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الاحتلال يواصل منع الصلاة بالمسجد الاقصى للاسبوع الثالث على التوالي

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:16 - 09 أكتوبر 2020
المسجد الاقصى المسجد الاقصى
تقارير
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للجمعة الثالثة على التوالي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع المقدسيين من الوصول للبلدة القديمة وللمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، كما قامت بنشر عناصرها وأغلقت كافة البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى ومنع الدخول إلى داخل أسوار البلدة القديمة، وقامت بوضع حواجز تفتيش وتدقيق في هويات المقدسيين، وإصدار مخالفات بحقهم، وشددت من قبضتها الأمنية ضد سكان القدس

فيما تمكن بعض المقدسيين من أداء الصلاة في ساحة المصرارة أمام باب العامود تحت مراقبة شرطة الاحتلال الإسرائيلي إثر منعهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك. وقال مصادر مقدسية إن نحو

1200 مصل تمكنوا فقط الصلاة في المسجد الأقصى فيما تواصل قوات الاحتلال منع الأهالي من خارج البلدة القديمة من الصلاة فيه للجمعة الثالثة على التوالي بسبب الإغلاق الشامل المفروض ضمن إجراءات جائحة كورونا.

الصلاة بالمسجد الاقصى1
الصلاة بالمسجد الاقصى
المسجد الاقصى
 

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