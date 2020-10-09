الكيلة: 9 وفيات و 498 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 9 وفيات و 498 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاراضي الفلسطينية خلال ال 24 ساعة الماضية.

و أوضحت الوزيرة الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في محافظات الضفة الغربية (مواطنة 69 عاماً من دير قديس ومواطن 57 عاماً من عبوين، ومواطن 74 من رام الله بمحافظة رام الله والبيرة، وموطنة 47 عاماً من ومواطن 70 عاماً من مدينة الخليل، وموطن 54 عاماً وآخر 72 عاماً من مدينة بيت لحم، ومواطنة 70 عاماً من عزموط بمحافظة نابلس)، إضافة لحالة وفاة لمواطنة من سلوان بمدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 264 حالة في المحافظات الشمالية (13 الخليل، 89 نابلس، 33 جنين، 46 طولكرم، 11 قلقيلية،65 بيت لحم، 7 سلفيت)، 428 داخل مدينة القدس، و74 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (78)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (39)، جنين (33)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (5)، طولكرم (51)، قطاع غزة (88)، ضواحي القدس (6)، طوباس (3)، مدينة القدس (90).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.