امريكا تفرض عقوبات على 18 بنك ايراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في سلسلة عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي لطهران.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، في بيان: "إجراء اليوم لتحديد القطاع المالي وفرض عقوبات على ثمانية عشر بنكا إيرانيا كبيرا يعكس التزامنا بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأمريكي".

وأضاف الوزير الأمريكي أن برامج عقوبات الولايات المتحدة ستستمر حتى "توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية"، لكنه أوضح أنه رغم الإجراءات الجديدة ستظل واشنطن تسمح بالعلميات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني.

وأشار بين الوزارة إلى أن "أولئك الضالعين في عمليات معينة مع كيانات تحت العقوبات، بعد فترة توقف 45 يوما، قد يصبحوا عرضة لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ".

وكشفت تقارير إعلامية، الشهر الماضي، عن نظر إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فرض عقوبات على طهران، لفصل اقتصادها عن العالم الخارجي، مع بعض الاستثناءات، وذلك عبر استهداف أكثر من 10 بنوك وحظر القطاع المالي بأكمله.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن 3 مصادر مطلعة على الأمر، فإن العقوبات لها هدفان، أولهما إغلاق واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية والتي تسمح للحكومة الإيرانية بكسب الإيرادات.

أما الهدف الثاني، فهو إحباط وعد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، المنافس لترامب في الانتخابات القادمة، والذي تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، حال فوزه بالرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني.