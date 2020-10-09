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عشرات الاصابات بالاختناق اثر قمع الاحتلال فعالية زراعة زيتون في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 13:34 - 09 أكتوبر 2020
صور زراعة اشتال الزيتون على الحدود ‫(38273549)‬ ‫‬.JPG صور زراعة اشتال الزيتون على الحدود ‫(38273549)‬ ‫‬.JPG
تقارير
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أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية زراعة الأشجار شرق بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد شهون عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، باتجاه المشاركين في الفعالية ما أدى إلى اصابة عشرات المواطنين بالاختناق، نقل عدد منهم إلى المستشفيات.

وكان عشرات المواطنين توجهوا منذ ساعات الصباح إلى الفعالية التي دعت اليها لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؛ لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيلاء من قبل الاحتلال شرق بيت دجن.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق شرق القرية، لعرقلة مشاركة المواطنين بالفعالية.

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