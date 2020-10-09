الاحتلال يعتقل شابين ويفرض اجراءات مشددة شمال غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا من قرية زبوبا شمال غرب جنين، وآخر من مخيم جنين بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر سالم.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة هاشم عطاطرة بعد اقتحام قرية زبوبا ومداهمة منزل ذويه، كما اعتقلت الشاب احمد النبهان من مخيم جنين، بعد استدعائه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت المنازل والمحلات التجارية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وفرضت عليهم عدم الخروج من المنازل أو فتح محلاتهم التجارية بعد الساعة العاشرة مساء يوميا.