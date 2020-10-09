الأسير ماهر الأخرس يوجه رسالة عاجلة إلى أحرار الشعب الفلسطيني

وجه الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس رسالة إلى شعبنا الفلسطيني عبر الشيخ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان.

ووفق ما نقلته مؤسسة "مهجة القدس"، فقد دعا الأسير الأخرس، شعبنا في كل المحافظات إلى الدخول إلى مقرات الصليب الأحمر، في كل مدينة، وفي كل مكان بالضفة الغربية والاعتصام فيها.

وقال في رسالته: "هذا أقوله للأحرار، أقوله لكل من تحرر نفسه من أي ضغط أو تعلق بهذه الدنيا الفانية من أمثالكم، ادخلوا مقرات الصليب في كل مكان كما أعلن رجال جنين، واعتصموا فيها، ليس لأجل ماهر الأخرس ، لأجل الأسرى، لأجل تقصير الصليب في أداء وظيفته المطلوبة منه، وجزاكم الله خيراً".