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دخل مرحلة خطيرة جداً ....

تحذيرات من استشهاد الأسير ماهر الأخرس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:49 - 09 أكتوبر 2020
تقارير
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حذرت جمعية واعد للأسرى والمحررين من أن الأسير ماهر الأخرس دخل مرحلة خطيرة جداً على المستوى الصحي وقد يرتقي شهيداً في أي لحظة.

وقالت واعد، في بيان صحفي لها مساء الخميس، إن هناك محاولات من إدارة السجون والمخابرات الإسرائيلية للالتفاف على مطالب الأسير الأخرس "من خلال طرح حلول هزيلة لا ترقى لمطالب الأسير".

وأكدت أن قرار الأخرس هو الإفراج الفوري عنه، وأن أي حديث لا يلبي هذا المطلب القانوني والمشروع لن يكون محل دراسة أو اهتمام.

وأضافت واعد: "آن الأوان لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق مئات الأسرى، والتحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس".

ويخوض الأسير ماهر الأخرس إضرابا متواصلا عن الطعام للمطالبة بإنهاء اعتقاله فورًا، وسط تدهور حاد على صحته.

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