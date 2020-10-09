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الاحتلال يعلن عن تطعيم جنوده لمكافحة فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:13 - 09 أكتوبر 2020
جيش الاحتلال بالقدس جيش الاحتلال بالقدس
تقارير
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أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، انه سيقوم بحملة تطعيم لجنوده ضد الانفلونزا كاجراء لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الجيش انه سيبدأ التطعيم الاسبوع المقبل للتقليل من الإصابة بفيروس كورونا في فصل الشتاء.

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