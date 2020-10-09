إعادة فتح الشاليهات السياحية في غزة

قرّرت مباحث السياحة والآثار في محافظة غزة، مساء اليوم الخميس، إعادة فتح الشاليهات السياحية، بعد إغلاقها بسبب تفشي جائحة كورونا بقطاع غزة.

وأصدرت إدارة مباحث السياحة توجيهاتها لأصحاب الشاليهات، كالتالي:

- الحجز لعائلة واحدة في نفس العمارة السكنية وبعدد لا يزيد عن 12 شخصًا.

- التنويه على المصطافين باصطحاب البطاقة الشخصية لجميع الحضور.

- تحرير سجلات يومية لكل الحضور تشمل الاسم رباعي ورقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الحجز.

- وضع لافتة بتعليمات الوقاية وإجراءات السلامة على مدخل الشاليه من الداخل.

- توفير أدوات التعقيم والصابون على كل المغاسل وأماكن تجهيز الطعام والغيار.

- الاهتمام بنظافة الشاليه وتعقيمه على مرحلتين، عند الاستلام فور انتهاء الحجز وإتمام عملية النظافة الكاملة، مرة أخرى قبل بداية الحجز والتسليم.

- وجوب تعقيم جميع مرافق الشاليه كافة (الأرضيات – الأثاث – دورات المياه – المطبخ – أماكن الجلسات والشواء والملاعب وملحقاتها والأسطح المعرضة للتلامس).

- تجهيز أماكن للنفايات بكل أرجاء الشاليه مع توفيرها بأكياس نايلون محكمة الإغلاق ويتم التخلص منها بعد نهاية كل حجز.

- عدم توفير أي أدوات معادة الاستخدام (أدوات المطبخ) ويجب التنويه على المصطافين بإحضارها معهم أو توفير أدوات بلاستيكية جديدة.

- الاهتمام بنظافة وتعقيم مياه المسبح وأخذ دورة تعقيم كاملة بين الحجز والآخر مع مراعاة نسبة مواد التعقيم (الكلور) حسب موصفات وزارة الصحة.

- إجراء فحوصات PCR دورية للعاملين.

- وجوب إلباس جميع العاملين بالمكان زي صِحي كامل عند إجراءات التسليم والاستلام ( كمامة – كفات).

- تتحمل إدارة الشاليه أية مخالفات تتم عند التهاون بأية من إجراءات السلامة.

- ممنوع منعًا باتًا وتحت أي ظرف إقامة أعراس أو حفلات داخل الشاليه، وإن أي فرح سيتم ضبطه فورًا سيتم إحالة صاحب الشاليه للنيابة بدون تردد.