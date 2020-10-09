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إعادة فتح الشاليهات السياحية في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:01 - 09 أكتوبر 2020
شاليه شاليه
تقارير
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قرّرت مباحث السياحة والآثار في محافظة غزة، مساء اليوم الخميس، إعادة فتح الشاليهات السياحية، بعد إغلاقها بسبب تفشي جائحة كورونا بقطاع غزة.

وأصدرت إدارة مباحث السياحة توجيهاتها لأصحاب الشاليهات، كالتالي:

- الحجز لعائلة واحدة في نفس العمارة السكنية وبعدد لا يزيد عن 12 شخصًا.

- التنويه على المصطافين باصطحاب البطاقة الشخصية لجميع الحضور.

- تحرير سجلات يومية لكل الحضور تشمل الاسم رباعي ورقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الحجز.

- وضع لافتة بتعليمات الوقاية وإجراءات السلامة على مدخل الشاليه من الداخل.

- توفير أدوات التعقيم والصابون على كل المغاسل وأماكن تجهيز الطعام والغيار.

- الاهتمام بنظافة الشاليه وتعقيمه على مرحلتين، عند الاستلام فور انتهاء الحجز وإتمام عملية النظافة الكاملة، مرة أخرى قبل بداية الحجز والتسليم.

- وجوب تعقيم جميع مرافق الشاليه كافة (الأرضيات – الأثاث – دورات المياه – المطبخ – أماكن الجلسات والشواء والملاعب وملحقاتها والأسطح المعرضة للتلامس).

- تجهيز أماكن للنفايات بكل أرجاء الشاليه مع توفيرها بأكياس نايلون محكمة الإغلاق ويتم التخلص منها بعد نهاية كل حجز.

- عدم توفير أي أدوات معادة الاستخدام (أدوات المطبخ) ويجب التنويه على المصطافين بإحضارها معهم أو توفير أدوات بلاستيكية جديدة.

- الاهتمام بنظافة وتعقيم مياه المسبح وأخذ دورة تعقيم كاملة بين الحجز والآخر مع مراعاة نسبة مواد التعقيم (الكلور) حسب موصفات وزارة الصحة.

- إجراء فحوصات PCR دورية للعاملين.

- وجوب إلباس جميع العاملين بالمكان زي صِحي كامل عند إجراءات التسليم والاستلام ( كمامة – كفات).

- تتحمل إدارة الشاليه أية مخالفات تتم عند التهاون بأية من إجراءات السلامة.

- ممنوع منعًا باتًا وتحت أي ظرف إقامة أعراس أو حفلات داخل الشاليه، وإن أي فرح سيتم ضبطه فورًا سيتم إحالة صاحب الشاليه للنيابة بدون تردد.

 

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