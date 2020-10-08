ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

أطباء يحذرون من امتلاء رئات بعض مرضى "كوفيد-19" بمادة "هلامية" سائلة!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:40 - 08 أكتوبر 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

حذر أطباء من أن فيروس كورونا يملأ رئات بعض المرضى بـ "الهلام" السائل، الذي اكتُشف من قبل باحثين من جامعة أوميا في السويد، أثناء تشريح جثث بعض مرضى كوفيد –19 المتوفين.

وأظهر تحليل الهلام أنه يتكون من مادة تسمى الهيالورونان، والتي توجد عادة في النسيج الضام. وتُنتج هذه المادة أيضا صناعيا في مستحضرات التجميل لتكبير الشفاه والعلاجات المضادة للتجاعيد.

وأوضح الباحثون في بيان: "بما أن الهيالورونان يمكن أن يربط كميات كبيرة من الماء في شبكته من الجزيئات الطويلة، فإنه يشكل مادة تشبه الهلام. وهذه هي العملية التي تؤدي إلى الشغب في الحويصلات الهوائية لرئات مرضى "كوفيد-19"، ما يؤدي إلى حاجة المريض إلى جهاز التنفس الصناعي، وفي أسوأ الحالات، يموت من فشل الجهاز التنفسي".

وفي أمراض أخرى، مثل نوبات المرارة، يُستخدم دواء يسمى Hymecromone لإبطاء إنتاج الهيالورونان، كما ثبت أيضا أن الكورتيزون، وهو الستيرويد، يقلل من إنتاج الهيالورونان.

وقال أوربان هيلمان، الباحث في الدراسة: "توجد بالفعل علاجات إما أن تبطئ إنتاج الجسم لهذا الهلام أو تكسر الهلام من خلال إنزيم. كان من المفترض سابقا أن النتائج الأولية الواعدة ستكون مرتبطة بالخصائص العامة المضادة للالتهابات للكورتيزون، ولكن بالإضافة إلى تلك المعتقدات، قد يقلل الكورتيزون أيضا من إنتاج الهيالورونان، ما قد يقلل من كمية الهلام في الرئتين".

الأكثر مشاهدة

متعلقات