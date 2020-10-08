مزهر: بطولة الأسير البطل ماهر الأخرس سيخلدها التاريخ بأنصع صفحاته

قال عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أ. ياسر مزهر "إن الأسير البطل ماهر الأخرس نموذج آخر للفلسطيني المتمسك بحقه، والرافض للمساومة، وشجرة زيتون جديدة مزروعة في أحراش جنين .. لليوم الرابع والسبعين على التوالي يواصل الأسير ماهر عبداللطيف الأخرس تحدي السجان".

وأضاف: لليوم الرابع والسبعين يواصل هذا البطل تحدي السجان، يرفض المساومة على حريته، وعلى كرامته، يرفض أبا إسلام أسلوب المباغتة والتسويف، ليس بالكلام والشعارات، ولكن بمواقف بطولية سيخلدها التاريخ بأنصع صفحاته.

وتابع: يدخل الأسير ماهر الأخرس بإضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الاداري شكلاً آخر للمواجهة مع إدارة السجون وأجهزة أمنه، عنوانها الحرية مقابل فك الإضراب، وإلا يا أهلاً بالشهادة".

وذكر أن الأسير الأخرس رغم الوضع الصحي المتدهور والخطير، إلا أنه صنديداً شامخاً، لا يعرف للمساومة والتراجع عن موقفه طريق.

ودعا المؤسسات والمنظمات الحقوقية الصامتة صمت القبور، التحرك بارسال وفد طبي لمشاهدة الوضع الخطير للأسير ماهر الاخرس، والضغط على إدارة مصلحة السجون بالافراج عنه.

كما، ودعا أبناء شعبنا في غز والضفة والقدس والشتات بدعم الأسير ماهر الاخرس باضرابه المفتوح عن الطعام.