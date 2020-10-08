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فاوتشي يكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس ترامب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:15 - 08 أكتوبر 2020
فاوتشي فاوتشي
تقارير
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قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يستجيب بشكل جيد للغاية" مع علاجه من كورونا بعد خروجه من المستشفى.

وأضاف فاوتشي في مقابلة أجرتها معه محطة "سكاي نيوز24" الإيطالية: "نأمل بالتأكيد في الشفاء التام للرئيس ترامب، إلا أنه يجب أن نتذكر جيدا عند النظر في حالات كوفيد-19 أن المصابين، حتى بعد أيام عديدة من شعورهم بالتحسن، يبقون معرضين لتدهور حالاتهم ويدخلون في مشاكل".

وتابع: "لا أعتقد أن هذا سيحدث مع الرئيس دونالد ترامب، لكن أعتقد أنه يجب توخي الحذر ومتابعته عن كثب. بالنظر إلى حالته الآن يبدو أنه يتجاوب بشكل جيد ونأمل جميعا أن يستمر في التحسن بثبات وأن يتعافى تماما".

وأعلن ترامب إصابته بفيروس كورونا صباح الجمعة الماضي بعد أيام من إصابة مساعدة له في البيت الأبيض.

وتحسنت صحة الرئيس الأمريكي مؤخرا، بعد تلقيه العلاج في مركز "والتر ريد" العسكري الطبي.

 

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