ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابة أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 23:10 - 08 أكتوبر 2020
صائب عريقات صائب عريقات
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن اصابة أمين سر التنفيذية الدكتور صائب عريقات بفيروس كورونا.

واعلنت اللجنة التنفيذية، في بيان صحفي، عن اعتذارها عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام.

الأكثر مشاهدة

متعلقات