حلس: إعادة بناء المساجد التي دمرها الاحتلال رسالة للصمود على الأرض

أكد مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ "وليد حلس"، أن إعادة بناء المساجد التي دمرها الاحتلال خلال عدوان 2014، تعتبر رسالة للصمود على الأرض في وجه الكيان الصهيوني.

وقال حلس في حديث لـ"إذاعة القدس"، إنه تم افتتاح 18 مسجدًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن هناك 14 مسجداً قيد الإنشاء، و6 مساجد جاهزة للافتتاح حال انتهاء إجراءات الوقائية من فيروس كورونا..

وأضاف أنه تم البدء في إعادة بناء المساجد التي تم تدميرها بعد انتهاء العدوان عام 2014 بدأنا العمل مباشرة، مبينًأ أن الاحتلال يستهدف المساجد في محاولة لثني الشعب الفلسطيني وأبناء الحركة الإسلامية عن عقيدتهم ودينهم

ولفت أن اللجنة الدعوية ستقوم بتخريج أعداد جديدة من حفظة كتاب الله، وممن حصلوا على السند المتصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالقراءات والروايات المختلفة، وفعاليات أخرى، تشمل فن الخطابة ومسابقات حفظ سور من القرآن الكريم..

وتابع: "فرسان معركة الشجاعية انطلقوا من المساجد بعد أن تربوا وترعرعوا في كنف بيوت الله، ونحن نعتبر المسجد منطلق الشرارة والثورة".

وهنأ مسؤول اللجنة الدعوية جماهير الشعب الفلسطيني بذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الـ "33" وذكرى معركة الشجاعية.

وشدد حلس قائلًأ: "نحتفي بذكرى الانطلاقة ليس من أجلها، بل من أجل الأهداف التي انطلقت على أساسها حركة الجهاد الإسلامي في تحقيق التحرير والنصر على العدو الصهيوني"..