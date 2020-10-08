"هنية" يهنئ "النخالة" بذكرى الانطلاقة ويبحثان آخر تطورات الحوار الوطني الفلسطيني

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأمين العام المجاهد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث قدم له التهاني بذكرى الانطلاقة.

واستحضر هنية تاريخ الحركة المجيد في مشروع المقاومة وحماية ثوابت القضية الفلسطينية وبعدها الإسلامي، وترحم على أرواح الشهداء المؤسسين، الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، والشهيد الراحل د رمضان شلح، وشهداء الحركة كافة.

وعبر هنية عن اعتزازه بالعلاقة الراسخة والمتينة مع حركة الجهاد، والتطور الاستراتيجي لهذه العلاقة التي انعكست في ميادين المقاومة والسياسة، وقد تم التأكيد على التضامن مع الأسير ماهر الأخرس في إضرابه عن الطعام، وضرورة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

واستعرضا آخر مستجدات الحوار الفلسطيني، حيث تم التأكيد على التمسك بمسار الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الكاملة في الميدان والمنظمة ومؤسسات السلطة ضمن المرجعيات السياسية المتفق عليها، واستكمال هذا الحوار قريبا في القاهرة بين مختلف الفصائل للتوصل إلى الإطار الشامل للرؤية الوطنية الفلسطينية، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الحركتين ومع بقية الفصائل لتحصين الاتفاق الوطني وشموليته لشعبنا في الداخل والخارج.