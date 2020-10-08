عائض القرني يتغزل بالأمر بندر بعد هجومه على القضية الفلسطينية

نشر الداعية السعودي عائض القرني، تغريدة تغزّل فيها بالأمير بندر بن سلطان، عقب ظهور الأخير في برنامج وثائقي عبر قناة "العربية" هاجم فيه الفلسطينيين.

وغرّد القرني في حسابه عبر "تويتر": "رجل الدهاء، وأستاذ الذكاء، وبطل الدبلوماسية؛ الأسطورة الأمير/ بندر بن سلطان قال الحقيقة وكشف الزيف، وشرح صدوراً وأرغم أنوفا".

وأضاف القرني أن بندر بن سلطان "رفع بيرق السعودية العظمى عاليا، وأثبت للعالم أننا أهل رسالة وحملة مبادئ وصنّاع حضارة: يومٌ من الدهرِ لم تصنع أشعتهُ.. شمسُ الضحى بل صنعناهُ بأيدينا".

وأثارت تغريدة عائض القرني جدلا واسعا، لا سيما أنها تأتي ضمن حملة شبه رسمية لترويج تصريحات بندر بن سلطان والاحتفاء بها، شاركت بها جل وسائل الإعلام والشخصيات الرسمية والتابعة للحكومة، وفي مقدمتهم بدر العساكر مدير مكتب محمد بن سلمان.

وقال ناشطون إن المسموح للدعاة في ظل حقبة محمد بن سلمان هو التغريد بمثل ما جاء به عائض القرني، أو الصمت، في ظل قمع واسع لأطياف مختلفة من الدعاة والمثقفين في السعودية.

وكان بندر بن سلطان شن هجوما لاذعا على القيادة الفلسطينية، موجها شتائم لها، ومتهما إياها بالخيانة، مع تلميحه إلى أن السعودية في حال طبعت مع الاحتلال الإسرائيلي فلن تكون قد خذلت القضية الفلسطينية بشيء.