ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يستولي على جرافة في الأغوار الشمالية

  • فلسطين اليوم
  • 19:02 - 08 أكتوبر 2020
ارشيفية ارشيفية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على جرافة أثناء عملها في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال استولى على جرافة أثناء عملها بتسهيل طريق زراعي، في قرية عين البيضاء.

الأكثر مشاهدة

متعلقات