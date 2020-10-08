الاحتلال يستولي على جرافة في الأغوار الشمالية

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على جرافة أثناء عملها في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال استولى على جرافة أثناء عملها بتسهيل طريق زراعي، في قرية عين البيضاء.
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