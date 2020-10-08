بلدية غزة تهدد: قد نضطر لتفعيل الإجراءات القانونية ضد من لا يدفعون الفواتير



قالت بلدية غزة، اليوم الخميس إنها قد تضطر إلى تفعيل التغطية القانونية حال استمر بعض المواطنين بالامتناع عن دفع الفواتير المستحقة.

وأضافت البلدية، في منشور عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): "نكتب لكم هذا الحديث ونحن في أشد الأسف، لأننا في بلدية غزة نعاني بشكل كبير من قلة الموارد، بسبب جائحة (كورونا)، ونقص الموارد، خاصة مع تراكم الديون، وعدم دفع الفواتير المستحقة والتي هي بمثابة العامود الفقري لعمل البلدية".

وذكرت البلدية: "وعليه فاننا نهيب بكم بالاسراع قبل نهاية هذا الشهر بتسديد المبالغ المستحقة، أو جزء منها، علما بأننا أعلنا عن خصومات عديدة، لكننا نجد امتناعًا متعمدًا من البعض، مما قد يضطرنا إلى تفعيل التغطية القانونية بهذا الخصوص".

وختمت بلدية غزة، منشورها، بالقول: "جمهورنا الكريم، نحن نقدر الوضع المالي الحساس لنا جميعا، لكننا نهيب بالكل أن يساهم بدفع ما يستطيع لأننا مع نهاية هذا الشهر سوف ندخل في منحنى خطير جدًا، خاصة مع دخول فصل الشتاء، مما سيؤثر بشكل كبير وملموس على الخدمات الأساسية".