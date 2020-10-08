"التعليم" بغزة تنشر تعليمات خاصة بدوام طلبة الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم الخميس، تعليمات خاصة بدوام طلبة الثانوية العامة يوم السبت المقبل.

ومن التعليمات الخاصة بدوام طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة يوم السبت المقبل، إحضار قنينة مياه للشرب خاصة بك واحرص على عدم مشاركتها مع أحد ، وإحضار عبوة كحول جل وصابون خاصة بك.

وقالت إن من ضمن التعليمات ، الوصول للمدرسة على الموعد أو قبل الموعد بقليل، وغير مسموح الحضور مبكرا للمدرسة

كما طالبت بارتداء الكمامة عند الخروج من البيت وتجنب المواصلات العامة قدر الإمكان، والذهاب للمدرسة منفردا وليس ضمن مجموعات من الأصدقاء.

كما دعت الطلاب إلى عدم ملامسة أي شيء أثناء طريقك للمدرسة وعدم مصافحة أحد في الطريق وعدم التجمهر خارج المدرسة والدخول مباشرة، والالتزام بقياس درجة الحرارة عند مدخل المدرسة.

وأشارت إلى التوجه للمكان المُعدّ والمُجهز للطابور كل حسب شعبته وتجنب التجمعات داخل ساحة المدرسة وترك مسافة كافية بينك وبين زميلك لا تقل عن 1 متر

وقالت على الطلاب الالتزام بالمجموعات الصفية وعدم الاختلاط مع باقي الشعب ما أمكن وعدم وضع الحقيبة على الأرض، وإنما معلقة على الكتف في الساحة، ومُعلقة بالطاولة داخل الصف. 13.الذهاب إلى الفصل الدراسي بنظام والتزام التباعد، والجلوس حسب النظام والترتيب المُجهز.

وطالبت بالمحافظة على نظافة المكان وعدم مشاركة الأغراض الخاصة مع الآخرين مثل القرطاسية والخروج إلى الاستراحة حسب موعدك.

ولفتت إلى الحرص على عدم إحداث ضجيج أثناء الاستراحة، لأنه يوجد زملاء لك داخل الغرف الصفية حتى لا يتم التشويش عليهم.

وقالت بجب لحرص على غسل اليدين بالماء و الصابون أو فركهما بالمطهر الكحولي إن وُجد، قبل الأكل وبعد الأكل وبعد استخدام الحمام وعند ملامسة أي من الأسطح المشتركة مثل (مقابض الأبواب – المساحة – الطاولات – الدربزين ... و غيرها)

وطالبت عند مغادرة المدرسة، يجب مغادرة المدرسة فورا ولا تنتظر أحد ، و.يُمنع حدوث تجمعات على أبواب المدرسة.