غزة.. ارشادات مهمة لطلبة الثانوية العامة في أول يوم دوام رغم تفشي كورونا

نشرت وزارة التربية والتعليم في غزة تعليمات خاصة بدوام طلبة الثانوية العامة يوم السبت المقبل في ظل استمرار جائحة كورونا في القطاع.

وكانت الوزارة قررت بدء العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة فقط رغم استمرار انتشار جائحة كورونا في القطاع.

وجاءت الارشادات التعليمية على النحو التالي:

1.إحضار قنينة مياه للشرب خاصة بك واحرص على عدم مشاركتها مع أحد.

2.إحضار عبوة كحول جل وصابون خاصة بك.

3.الوصول للمدرسة على الموعد أو قبل الموعد بقليل، وغير مسموح الحضور مبكرا للمدرسة

4.ارتداء الكمامة عند الخروج من البيت.

5.تجنب المواصلات العامة قدر الإمكان.

6.الذهاب للمدرسة منفردا وليس ضمن مجموعات من الأصدقاء.

7.عدم ملامسة أي شيء أثناء طريقك للمدرسة وعدم مصافحة أحد في الطريق.

8.عدم التجمهر خارج المدرسة والدخول مباشرة.

9.الالتزام بقياس درجة الحرارة عند مدخل المدرسة.

10.التوجه للمكان المُعدّ والمُجهز للطابور كل حسب شعبته.

11.تجنب التجمعات داخل ساحة المدرسة وترك مسافة كافية بينك وبين زميلك لا تقل عن 1 متر

12.الالتزام بالمجموعات الصفية وعدم الاختلاط مع باقي الشعب ما أمكن.

13.عدم وضع الحقيبة على الأرض، وإنما معلقة على الكتف في الساحة، ومُعلقة بالطاولة داخل الصف.

13.الذهاب إلى الفصل الدراسي بنظام والتزام التباعد.

14.الجلوس حسب النظام والترتيب المُجهز.

15.المحافظة على نظافة المكان.

16.عدم مشاركة الأغراض الخاصة مع الآخرين مثل القرطاسية.

17.خروجك إلى الاستراحة حسب موعدك.

18.الحرص على عدم إحداث ضجيج أثناء الاستراحة، لأنه يوجد زملاء لك داخل الغرف الصفية حتى لا يتم التشويش عليهم.

19.الحرص على غسل اليدين بالماء و الصابون أو فركهما بالمطهر الكحولي إن وُجد، قبل الأكل وبعد الأكل وبعد استخدام الحمام وعند ملامسة أي من الأسطح المشتركة مثل (مقابض الأبواب – المساحة – الطاولات – الدربزين ... و غيرها)

20.عند مغادرة المدرسة، غادر المدرسة فورا ولا تنتظر أحد.

21.يُمنع حدوث تجمعات على أبواب المدرسة.