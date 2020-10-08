غزة.. ارشادات مهمة لطلبة الثانوية العامة في أول يوم دوام رغم تفشي كورونا

نشرت وزارة التربية والتعليم في غزة تعليمات خاصة بدوام طلبة الثانوية العامة يوم السبت المقبل في ظل استمرار جائحة كورونا في القطاع.
وكانت الوزارة قررت بدء العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة فقط رغم استمرار انتشار جائحة كورونا في القطاع.
وجاءت الارشادات التعليمية على النحو التالي:
1.إحضار قنينة مياه للشرب خاصة بك واحرص على عدم مشاركتها مع أحد.
2.إحضار عبوة كحول جل وصابون خاصة بك.
3.الوصول للمدرسة على الموعد أو قبل الموعد بقليل، وغير مسموح الحضور مبكرا للمدرسة
4.ارتداء الكمامة عند الخروج من البيت.
5.تجنب المواصلات العامة قدر الإمكان.
6.الذهاب للمدرسة منفردا وليس ضمن مجموعات من الأصدقاء.
7.عدم ملامسة أي شيء أثناء طريقك للمدرسة وعدم مصافحة أحد في الطريق.
8.عدم التجمهر خارج المدرسة والدخول مباشرة.
9.الالتزام بقياس درجة الحرارة عند مدخل المدرسة.
10.التوجه للمكان المُعدّ والمُجهز للطابور كل حسب شعبته.
11.تجنب التجمعات داخل ساحة المدرسة وترك مسافة كافية بينك وبين زميلك لا تقل عن 1 متر
12.الالتزام بالمجموعات الصفية وعدم الاختلاط مع باقي الشعب ما أمكن.
13.عدم وضع الحقيبة على الأرض، وإنما معلقة على الكتف في الساحة، ومُعلقة بالطاولة داخل الصف.
13.الذهاب إلى الفصل الدراسي بنظام والتزام التباعد.
14.الجلوس حسب النظام والترتيب المُجهز.
15.المحافظة على نظافة المكان.
16.عدم مشاركة الأغراض الخاصة مع الآخرين مثل القرطاسية.
17.خروجك إلى الاستراحة حسب موعدك.
18.الحرص على عدم إحداث ضجيج أثناء الاستراحة، لأنه يوجد زملاء لك داخل الغرف الصفية حتى لا يتم التشويش عليهم.
19.الحرص على غسل اليدين بالماء و الصابون أو فركهما بالمطهر الكحولي إن وُجد، قبل الأكل وبعد الأكل وبعد استخدام الحمام وعند ملامسة أي من الأسطح المشتركة مثل (مقابض الأبواب – المساحة – الطاولات – الدربزين ... و غيرها)
20.عند مغادرة المدرسة، غادر المدرسة فورا ولا تنتظر أحد.
21.يُمنع حدوث تجمعات على أبواب المدرسة.