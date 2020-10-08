يبحث الكثير من المصريين على سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8 – 10 – 2020 لاقتناء هذه السلعة الثمينة.

وفي هذه المقلة سنوضح اسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 938 إلى 941

عيار 22 860 إلى 862

عيار 21 821 إلى 823

عيار 18 704 إلى 705

عيار 14 547 إلى 549

عيار 12 469 إلى 470

الاونصة 29,181 إلى 29,252

الجنيه الذهب 6,568 إلى 6,584

الكيلو 938,286 إلى 940,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 959.11 جنيه $61.06

سعر الذهب عيار 22 879.19 جنيه $55.98

اسعار الذهب عيار 21 839.24 جنيه $53.43

اسعار الذهب عيار 18 719.34 جنيه $45.80

سعر الذهب عيار 14 559.48 جنيه $35.62

سعر الذهب عيار 12 479.55 جنيه $30.53

سعر الذهب عيار 9 359.67 جنيه $22.90

اسعار أوقية الذهب 29,828 جنيه $1,899

اسعار جنيه الذهب 6,714 جنيه $427.46

اسعار كيلو الذهب 959,106 جنيه $61,064

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, October 08, 2020 02:36 PM بتوقيت دولة مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 أكتوبر 953.66 834.47 715.26 556.30 476.83

6 أكتوبر 949.17 830.54 711.89 553.68 474.58

5 أكتوبر 968.28 847.27 726.23 564.84 484.14

4 أكتوبر 962.34 842.06 721.76 561.37 481.17

3 أكتوبر 961.94 841.72 721.47 561.14 480.97

2 أكتوبر 962.20 841.95 721.66 561.29 481.10

1 أكتوبر 966.01 845.28 724.52 563.51 483.00

30 سبتمبر 955.50 836.09 716.64 557.38 477.75

29 سبتمبر 961.12 841.00 720.85 560.66 480.56

28 سبتمبر 953.53 834.36 715.16 556.23 476.76

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب فى مصر