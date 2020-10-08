ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

رداً على هجوم بندر بن سلطان

عريقات للمتطاولين: بإمكانكم التمهيد للتطبيع دون الإساءة للنضال الفلسطيني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:12 - 08 أكتوبر 2020
الدكتور صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير 1 الدكتور صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير 1
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن من يريد التمهيد لتطبيع علاقاته مع الكيان الإسرائيلي، يمكنه فعل ذلك، دون الإساءة لنضال الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر "من يريد من العرب تقديم أوراق اعتماد لواشنطن أو غيرها، أو يريد أن يمهد للتطبيع مع "إسرائيل"، يمكنه فعل ذلك دون التشهير بالشعب الفلسطيني ونضاله الأسطوري".

وأضاف "باستطاعة أي دولة أن تقول: مصالحي تتطلب التطبيع مع إسرائيل".

وجاءت تغريدة عريقات، بعد هجوم أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، الأمير بندر بن سلطان آل سعود، على القيادة الفلسطينية.

وقال بن سلطان، خلال المقابلة "من الصعب الوثوق بالقيادة الفلسطينية، بعد نكران الجميل من قبلهم".

وجاء هجوم المسؤول السعودي، خلال ثلاث حلقات متلفزة بثت قناة العربية السعودية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

الأكثر مشاهدة

متعلقات