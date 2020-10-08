عريقات للمتطاولين: بإمكانكم التمهيد للتطبيع دون الإساءة للنضال الفلسطيني

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن من يريد التمهيد لتطبيع علاقاته مع الكيان الإسرائيلي، يمكنه فعل ذلك، دون الإساءة لنضال الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر "من يريد من العرب تقديم أوراق اعتماد لواشنطن أو غيرها، أو يريد أن يمهد للتطبيع مع "إسرائيل"، يمكنه فعل ذلك دون التشهير بالشعب الفلسطيني ونضاله الأسطوري".

وأضاف "باستطاعة أي دولة أن تقول: مصالحي تتطلب التطبيع مع إسرائيل".

وجاءت تغريدة عريقات، بعد هجوم أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، الأمير بندر بن سلطان آل سعود، على القيادة الفلسطينية.

وقال بن سلطان، خلال المقابلة "من الصعب الوثوق بالقيادة الفلسطينية، بعد نكران الجميل من قبلهم".

وجاء هجوم المسؤول السعودي، خلال ثلاث حلقات متلفزة بثت قناة العربية السعودية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.