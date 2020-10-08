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الاقتصاد بغزة تحرر 27 محضر اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:07 - 08 أكتوبر 2020
وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية
تقارير
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أكدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، أن طواقمها نظمت 9 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس، فيما نظمت طواقم حماية المتسهلك 176 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي لأنشطتها في محافظات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. أنه تم تحرير 25 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، فيما تم تنفيذ 12 جولة ميدانية للمحلات التجارية.

ولفتت إلى أنه تم تحرير 27 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، بينما تم إتلاف ألبان ومشروبات غازية لإنتهاء صلاحيتها.

وأشارت إلى أن طواقمها تابعت مدى التزام أصحاب المطاعم والمخابز والصيدليات بالشروط الوقائية.

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