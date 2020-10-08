مزهر يهاتف الشيخ خضر عدنان و يؤكد تضامن الجبهة الشعبية مع الاسير ماهر الأخرس

أجرى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول فرعها في غزة جميل مزهر ظهر اليوم الخميس اتصالاً مع الأسير المحرر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ المناضل خضر عدنان، أعرب خلاله عن تضامنه ووقوف الجبهة الشعبية الكامل مع الأسير البطل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ ما يقارب 74 يوماً.

وأضاف مزهر خلال المكالمة أن قضية الأسرى هي قضية الكل الوطني، وستبقى قضية عادلة وعلى رأس أجندات الحركة الوطنية، وأن مسألة دعمهم وإسنادهم هي مسئولية الجميع، داعياً لأوسع حالة تضامن مع الأسير البطل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام والذي يعاني من ظروف صحية حرجة جراء استمراره في معركته، معرباً عن ثقته بأنه سينتصر قريباً على السجان الصهيوني.

وأكد مزهر بأن الجبهة ستنظم سلسلة فعاليات على مستوى القطاع دعماً وإسناداً للمناضل الأسير الأخرس، والتي ستكون باكورتها مساء اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة خان يونس.

كما حيا مزهر الشيخ المناضل خضر عدنان وممثلي القوى الذين أعلنوا عن اعتصامهم المفتوح في مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة جنين، مطالباً مؤسسة الصليب الأحمر بتحمل مسئولياتها في متابعة أوضاع الأسرى، وخاصة المسارعة العاجلة بمتابعة الأوضاع الصحية الخطيرة للأسير المضرب ماهر الأخرس، لافتاً أن استمرار تقاعس الصليب وتهربه من مسئولياته تجاه قضايا الأسرى هو بمثابة تواطؤ واضح مع الاحتلال الذي يستغله في استمرار انتهاكاته بحق الحركة الأسيرة.