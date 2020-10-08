الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على قاتل الصراف البشيتي

قضت محكمة بداية خانيونس الخميس حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً، للصراف أحمد زكي البشيتي، بعد أقل من شهر على كشف الجريمة التي وقعت في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر المنصرم.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان له، "أن هيئة الجنايات الخطيرة أدانت المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور أحمد زكي البشيتي (53 عاما)، حيث حكمت بمعاقبته المدان الأول (م/ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً".

وأضاف البيان، أن المحكمة وجهت للمتهم "م.ع" أيضًا تهمة الخطف بقصد القتل والسلب، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وانتهاك حرمة الموتى وتقديم سلاح ناري للغير وذلك خلافاً لمواد القانون.

كما حكمت المحكمة على المدانين الثاني (م/ع) والثالث (ز/ع) بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ وذلك على التهم المسندة بلائحة الاتهام.

وأشار المجلس إلى أنه تم الحكم بحبس المدان الرابع (ح/ع) مدة سنة مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها الفين شيكل أو الحبس ثلاثة اشهر بدلاً منها ، ومصادرة أداة الجريمة ومائتي شيكل للمحامي المنتدب.

وجاء حكم الإعدام بعد تسجيل المحكمة اعتراف من المدان بالقتل أثناء الجلسة بحضور عائلة المغدور وعدد من رجال الإصلاح والمخاتير .

يذكر أن الصراف البشيتي قُتل على يد أحد الأشخاص في خانيونس جنوب القطاع بعد أن أطلق عليه الرصاص محاولاً سرقة منه مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار، وبعد الانتهاء من قتله قام بدفنه في منزله، إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المشتبه به وكذلك استخراج جثة الصراف.