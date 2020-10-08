اول تصريح من ولي عهد الكويت الجديد

ألقى ولي عهد الكويت الجديد الامير مشعل الاحمد الجابر الصباح كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي فور مبايعته.

وقال الشيخ مشعل الأحمد: "الكويت ستواصل مسيرتها الداعية للخير والسلام، ونحن على يقين من استمرار بلادنا في مسيرتها الريادية".

وأضاف ولي العهد "أؤكد على أن الكويت باقية على التزاماتها العربية والإقليمية والدولية".

يُشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي بايع الشيخ مشعل بالإجماع، وليا للعهد بعدما أصدر أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسوما بتسميته يوم أمس الأربعاء.

وينص الدستور الكويتي على أن يتم تعيين ولي العهد خلال سنة من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة مجلس الأمة في جلسة خاصة.

الشيخ مشعل صاحب الـ80 عاما، هو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد وللأمير الراحل.

وكان مشعل مرافقا دائما للأمير الراحل خلال جميع رحلاته العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل الشيخ مشعل الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.