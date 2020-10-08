احدث اشارة: تردد قناة مصر التعليمية 2020

حازت قناة مصر التعليمية على إعجاب شريحة كبيرة من المصريين، كونها من القنوات التعليمية المصرية المتخصصة في شرح المنهاج العلمي، لجميع المراحل الدراسية.

وما زاد من شهرة قناة مصر التعليمية هو الإجراءات التي فرضتها الحكومة المصرية، والتي من ضمنها تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، ضمن إجراءات فيروس كورونا.

ويبحث المتابعون العرب عن تردد قناة التعليمية المصرية، وذلك لمتابعة برامجها التعليمية المختلفة.

تردد قناة مصر التعليمية 2020:

وتمتاز قناة مصر التعليمية بأنها تضم أعداداً كبيرة من المعلمين ذو كفاءه عالية وخبره كبيره فهم بارعين في إدخال المعلومة للطالب، فهم يقدمون أقصى ما لديهم من أجل وصول المعلومة الى الطالب بشكل صحيح.

تردد القنوات التعليمية الابتدائية 2020

تردد قناة التربية المصرية على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: EDU 2

التردد: 12380

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 56

تردد قناة مصر التعليمية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11757

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500