كتلة التغيير و الاصلاح تدعو للافراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

دعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي للإفراج الفوري عن محمد الخضري وكل المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

وأضاف الكتلة في بيان لها اليوم الخميس أن اعتقال أولئك الفلسطينيين يشكل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، وقفزة عن الدور السعودي التاريخي الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية.

وأكد البيان أن استمرار اعتقال الخضري في السعودية يعد تجاوزًا لكل القيم والأخلاق العربية وهو اعتقال تعسفي لا يخدم العلاقة الفلسطينية السعودية التاريخية.

وأشار إلى أن دعوة منظمة العفو الدولية للإفراج عنه دليل على مدى المعاناة التي يتعرض لها الخضري الذي تجاوز الثمانين من عمره، وقد مكث نحو 50 سنة على الأراضي السعودية دون أن يمس مكانتها.

وأشارت كتلة التغيير والإصلاح إلى أن استمرار اعتقال الخضري يشكل سابقة خطيرة لم تقدم عليها السلطات السعودية على مدار التاريخ من اعتقال الفلسطينيين الذي لا ذنب لهم إلا انهم يخدمون شعبهم الصابر وقضيتهم العادلة.