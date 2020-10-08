ارتفاع اسعار الذهب و تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن بعض مساعدات تخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لقياس مدى متانة أكبر اقتصاد عالمي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1888.46 دولار للأوقية (الأونصة) كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1892.80 دولار للأوقية.

وبعدما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات بشأن اتفاق تحفيز أكبر نطاقا كتب على تويتر أنه يتعين على الكونجرس الموافقة على منح مساعدات مالية لشركات الطيران والشركات الصغيرة وشيكات حوافز بقيمة 1200 دولار للأفراد مما يعزز آمالا بشأن التوصل لاتفاق جزئي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، بينما بلغت الأسهم الآسيوية أعلى مستوى في شهر.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.88 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 863.25 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2362.44 دولار للأوقية.