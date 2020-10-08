قضية هزت الرأي العام.. الإعدام لقاتل الصراف البشيتي وسجن أبنائه

قضت محكمة بداية خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم الخميس 8/10/2020، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور أحمد زكي البشيتي (53) عام، حيث حكمت بمعاقبته المدان الأول (م/ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً، والخطف بقصد القتل والسلب، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وانتهاك حرمة الموتى وتقديم سلاح ناري للغير وذلك خلافاً لمواد القانون.

كما حكمت على المدانين الثاني (م/ع) والثالث (ز/ع) بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ وذلك على التهم المسندة بلائحة الاتهام ، وحبس المدان الرابع (ح/ع) مدة سنة مع وقف التنفيد وبغرامة مالية قدرها الفين او الحبس ثلاثة اشهر بدلاً منها ، ومصادرة آداة الجريمة ، ومائتي شيكل للمحامي المنتدب

وجاء حكم الإعدام بعد تسجيل المحكمة إعتراف من المدان بالقتل أثناء الجلسة بحضور عائلة المغدور وعدد من رجال الإصلاح والمخاتير .

يذكر بأن الصراف الفلسطيني أحمد زكي البشيتي قد قتل على يد أحد الأشخاص في خانيونس جنوب قطاع غزة , بعد أن أطلق عليه الرصاص محاولاً سرقة منه مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار , وبعد الإنتهاء من قتله قام بدفنه في منزله إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المشتبه به وكذالك إستخراج جثة الصرف البشيتي.