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شرطة خانيونس تتعامل مع أجسام مشبوهة وتحيدها عن أماكن المواطنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:36 - 08 أكتوبر 2020
شرطة غزة شرطة غزة
تقارير
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أكدت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الخميس، أن الإدارة العامة لهندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بمحافظة خان يونس تعاملت مع عدد من الأجسام المشبوهة في مناطق مختلفة بالمحافظة.

وأفاد مدير شرطة هندسة المتفجرات في المحافظة، محمد أبو شمالة، أن الشرطة تعاملت مع قذيفة مدفعية من مخلفات الاحتلال في منطقة خزاعة، بعدما تلقت اتصالاً من أحد المواطنين يُفيد بوجود جسم مشبوه داخل أحد البرك الزراعية.

وأشارت إلى أن عناصره حيدوا القذيفة ذات العيار 155 ملم وتم نقلها لمكان آمن.

وتعاملت أيضًا مع قذيفة هاون عيار "80" ملم، بمنطقة الفراحين شرق المحافظة، وفقًا لأبو شمالة.

وتوجهت الطواقم للمكان وتعاملت معها وتم نقلها لمكان آمن تمهيداً لإتلافها.

ونبه الرائد أبو شمالة، جميع المواطنين بعدم العبث مع أي أجسام مشبوهة يتم العثور عليها، داعيًا إلى التواصل فوراً مع الشرطة الفلسطينية عبر رقمها المجاني 100 من أجل إزالتها عبر طواقم مختصة.

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