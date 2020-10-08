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الحكم المحلي برام الله ينفذ مشاريع لصالح تنمية المياه في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:10 - 08 أكتوبر 2020
وزارة الحكم المحلي برام الله وزارة الحكم المحلي برام الله
تقارير
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أكد وزير الحكم المحلي برام الله مجدي الصالح، اليوم الخميس، أن وزارته نفذت مشاريع عدة في قطاع غزة، من خلال صندوق إقراض وتوفير الهيئات المحلية، ووحدة إدارة المشاريع التابعة للوزارة في المحافظات الجنوبية,

وأوضح الصالح في حديث مع إذاعة صوت فلسطين، أن وزارة الحكم المحلي قامت بتنفيذ مشاريع في غزة بقيمة 35 مليون دولار لصالح تنمية قطاع المياه.

وبيّن أن صندوق إقراض وتوفير الهيئات المحلية التابع للوزارة، يقوم بشكل مستمر بتطوير البنية التحتية، وتحسين تقديم الخدمة للمواطنين في قطاع غزة.

وفي الضفة المحتلة، أشار الوزير الصالح، إلى أن وزارته تسير ضمن خطة واضحة في الأغوار الشمالية، وبرنامج منسق ومراقب من قبل لجنة وزارية لمتابعة كافة المشاريع التي تم طرحها من قبل مجلس الوزراء.

 

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