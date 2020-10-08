المدلل: إما الإفراج عن الأسير الأخرس أو إطلاق صواريخ المقاومة على العدو

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل اليوم الخميس 8/10/2020، رسالةً للعدو الصهيوني بإطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس أو إطلاق صواريخ المقاومة.

وقال المدلل خلال فعالية تضامنية مع الأسير الأخرس في غزة:"إما إطلاق صواريخ المقاومة على مستوطنات العدو وموت الصهانية في الملاجئ من فيروس كورونا، أو الإفراج العاجل عن الأسير الأخرس."

جدير بالذكر، أن الأخرس دخل اليوم يومه الـ74 للإضراب عن الطعام، وسط ظروف صحية قاسية نتيجة مواصلة إضرابه احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقد رفض الأخرس بالأمس، عرضاً جديداً قدمته مخابرات الاحتلال اليوم يقضي بالاكتفاء بالحكم الحالي الذي ينتهي بتاريخ 26/11/2020.