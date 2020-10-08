640 حالة ولادة طبيعية بمجمع الشفاء الطبي بغزة منذ بدء جائحة "كورونا"

أفاد مدير مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي بغزة د. هاني مهدي، اليوم الخميس، بأن إحصائية أعداد المواليد خلال فترة جائحة كورونا بلغت 640 حالة ولادة طبيعية، و(232) حالة ولادة قيصرية.

وأوضح مهدي، أن عدد حالات الاستقبال في مركز الفرز للنساء الحوامل بلغت 2414 حالة، وذلك خلال شهري أغسطس/سبتمبر.

وِاشار إلى أن وجود إجراءات وقائية اتخذها مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي، تتمثل في استقبال الحالات بمركز الفرز وقياس درجة الحرارة للمراجعين، وفرز النساء الحوامل وتقييم حالتهم وأخذ مسحة فحص فيروس "كورونا" للتأكد من خلوهم من الاصابة.

وأكد أن قسمه الطبي يتابع جميع الحالات القادمة إلى قسم الولادة حسب إجراءات السلامة والوقاية، لافتًا إلى أنه بعد صدور نتيجة الفحص يتم عزل الحالات المصابة بغرف خاصة والتعامل معها وفق بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعزل حالات الإصابة بـ "كورونا".

ونوه د. هاني أنه حتى اللحظة لم يتم اكتشاف أي حالة إصابة بالفيروس وسط النساء الحوامل أو في غرف المبيت، مؤكداً أن ذلك يعود إلى الإجراءات الصحية المشددة التي اتخذها المستشفى